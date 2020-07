RC Lens Mercato : Franck Haise est satisfait de sa recrue

Le RC Lens a recruté Loïc Badé pour se renforcer en défense centrale. Franck Haise, l’entraineur du Racing Club, ne tarit pas d’éloges pour la recrue en provenance du Havre AC.

RC Lens : Loïc Badé, le profil idéal pour Franck Haise

Mardi, Loïc Badé a signé son premier contrat professionnel avec le RC Lens. Le Racing Club lui a offert trois ans de bail, jusqu’en juin 2023. Franck Haise s’enflamme pour le défenseur de 20 ans et souligne que « Loïc Badé est certes un jeune joueur, mais il a un très gros potentiel ». « Il a commencé à exprimer son potentiel avec le Havre en Ligue 2. Il a confirmé tout le bien que l’on pensait de lui pendant les matchs disputés », a apprécié le coach du RC Lens. Le profil de la recrue correspond parfaitement à celui recherché par Franck Haise. « Loïc Badé peut défendre fort et aussi prendre des initiatives dans la sortie de balle, ce que je souhaite. Dans une défense à trois, il est capable de jouer dans l’axe et sur le côté droit », a décrit le technicien du RCL. Ce dernier annonce d'ailleurs que « ce sera certainement les deux postes de prédilection de Loïc Badé, même s’il pourra aussi jouer sur le côté gauche ».

Loïc Badé va découvrir la Ligue 1 avec le RC Lens

Rappelons que plusieurs clubs étaient intéressés par les services du joueur formé au HAC, mais il a choisi le projet des Sang et Or. La saison dernière, la recrue lensoise a disputé 7 matchs et a été titulaire autant de fois avec le club normand, en Ligue 2. Performant lors de ces apparitions, Loïc Badé a ainsi séduit plusieurs clubs en France (Stade Rennais, OGC Nice, PSG ...). Finalement, c'est avec le RC Lens promu dans l'élite qu'il va découvrir la Ligue 1 .