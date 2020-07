Stade Rennais FC Mercato : Holveck ne prendra pas de risque

Nicolas Holveck a accordé une interview à Pleine Lucarne. L’occasion pour le président du Stade Rennais FC de prévenir qu’il ne fera pas de folie lors de ce mercato estival et de confier que les joueurs bretons ont reçu très peu d’offres.

Nicolas Holveck annonce un mercato calme pour le Stade Rennais FC

Après son bon parcours en Ligue 1 cette saison, couronné par une 3e place au classement, le Stade Rennais FC participera à la prochaine Ligue des Champions. Une perspective qui aurait pu faire croire que les recruteurs rennais s’activeraient pour renforcer l’effectif de Julien Stéphan cet été en allant chercher des joueurs expérimentés un peu partout en Europe. Mais Nicolas Holveck ne voit pas les choses sous cet angle. Le président breton n’envisage pas de sillonner le monde à la recherche de renforts pour son club. « Dans notre réflexion, on est plus sur le marché français car on ne veut pas faire trop d'expériences », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Ouest-France. L’entraîneur Julien Stéphan ne doit pas espérer des folies, même pour des joueurs français. « On ne prendra pas de risque cette saison », a prévenu le dirigeant des Rouge et Noir. Les cibles françaises du Stade Rennais FC sont le défenseur central Benoît Badiashile (AS Monaco) et l'attaquant Serhou Guirassy (Amiens SC).

Peu de joueurs sur le départ du Stade Rennais FC

La brillante performance des joueurs rennais les a placés dans le viseur de plusieurs clubs pour ce mercato estival. « Il y a beaucoup de prise d'information… », a révélé Nicolas Holveck. Mais la plupart de ces intérêts ne se sont pas encore transformés en offres concrètes. D’où les confidences du dirigeant breton qui avoue qu’ il y a « peu d'attaque de la part des clubs extérieurs ». Nicolas Holveck pense que le Stade Rennais FC n’est pas le seul club à connaître un mercato calme. « Pour l'instant, tout le monde est dans un rythme lent, car le marché est un peu fermé », a-t-il déclaré.