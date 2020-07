Rachat de l’OM : Mourad Boudjellal se prend une grosse baffe

Mourad Boudjellal a crié sur tous les toits son désir de racheter l’Olympique de Marseille. Cette stratégie de communication du candidat au rachat de l’OM n’est pas du goût de l’ancien président marseillais Christophe Bouchet.

Christophe Bouchet fait la leçon à Mourad Boudjellal

Mourad Boudjellal est porteur d’un projet de rachat de l’OM. L’ancien président du RC Toulon l’a clamé dans les médias en multipliant les sorties au point de vouloir forcer la main à Frank McCourt. De quoi agacer Christophe Bouchet. Dans ses propos confiés à Foot Mercato, l’ancien président de l’Olympique de Marseille s’est dit « toujours estomaqué par la méthode de Mourad Boudjellal », qui a choisi de crier sur tous les toits au lieu de procéder discrètement. Christophe Bouchet estime que la stratégie de communication de Mourad Boudjellal « met le club en danger ». Pour l’ex-dirigeant olympien, l’homme d’affaires n’a pas été « très courtois d'aller rencontrer les clubs de supporters, ou les joueurs… » pour leur expliquer qu’il voulait racheter l’OM. « Si l'affaire ne se fait pas, ça met le club en mauvaise situation », a prévenu l’ex-président olympien.

Quelle réponse de l’ancien président toulonnais ?

Mourad Boudjellal a volé la vedette à tous les acteurs de l’actualité de l’OM suite à ses sorties médiatiques sur son désir de racheter le club. Mais le succès n’est pas encore au rendez-vous. La preuve, le club n’est toujours pas vendu et certaines personnes sont agacées par la communication du candidat. Réagissant à l’agacement suscité par ses sorties médiatiques, l’ancien dirigeant de rugby a décidé d’être plus discret désormais. « On verra à la fin. Mais bon, on va commencer à couper le son. On a fait assez de bruit. On va entrer dans le secret des affaires », a-t-promis dans L’Equipe.