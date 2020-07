OL Mercato : Garcia répond au Stade Rennais pour Terrier

L’entraineur de l’ OL, Rudi Garcia, ne souhaite pas se séparer de Martin Terrier et a envoyé un message dans ce sens au Stade Rennais qui le courtise.

OL : Rudi Garcia ferme la porte à Martin Terrier

Si le départ d'Amine Gouiri de l’OL pour l’OGC Nice est désormais officiel, Rudi Garcia veut conserver Martin Terrier. Il a du coup fermé la porte au polyvalent ailier visé par le Stade Rennais. « Je veux que Martin Terrier reste. C'est un joueur avec de grandes, grandes qualités », a-t-il lâché en conférence de presse ce mercredi. Le coach de l’OL « a discuté avec le joueur de 23 ans » et veut lui accorder sa confiance, car des joueurs offensifs comme Houssem Aouar, Moussa Dembélé ou Memphis Depay pourraient être transférés cet été. « On ne peut pas lâcher des joueurs avant les prochaines grandes échéances. Certainement que le secteur offensif ne va pas rester comme ça et qu'il y aura un départ », a annoncé Rudi Garcia.

Amine Gouiri quitte l'OL, la raison

Et le premier départ acté est celui d’Amine Gouiri. Absent du stage de l'OL à Evian, il a rejoint l’OGC Nice. Le patron du staff technique l’a confirmé et a expliqué pourquoi le jeune attaquant est parti. « C’est bien pour Amine d’aller chercher du temps de jeu ailleurs et y progresser. Ici à Lyon, il y a trop de concurrence », a-t-il indiqué. Attaquant de pointe, Amine Gouiri est barré par le buteur lyonnais Moussa Dembélé. En plus, l’OL a recruté Tino Kadewere, le meilleur buteur de la Ligue 2 avec le Havre AC la saison dernière. L'avenir d'Amine Gouiri chez les Gones n'était pas garanti.