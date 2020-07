SRFC Mercato : Hamari Traoré, un plan pour contrer le PSG

En quête d’un nouveau latéral droit, le PSG s’intéresse à Hamari Traoré du Stade Rennais FC. Mais le club breton a activé un plan bien précis pour conserver son défenseur malien.

Hamari Traoré, le Stade Rennais n'est pas vendeur

Annoncé dans le collimateur du PSG, Hamari Traoré ne devrait pas quitter le Stade Rennais, du moins sans la pleine bénédiction de ses dirigeants. L’international malien a impressionné dans le couloir droit du SRFC par sa vivacité et sa grosse débauche d'énergie lors des matchs. Des performances qui ont fait de lui un élément incontournable du groupe de Julien Stéphan. Ses prestations ont également suscité la convoitise du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale voudrait s'attacher les services d' Hamari Traoré pour succéder à Thomas Meunier, désormais joueur du Borussia Dortmund. Le défenseur du SRFC aurait même entamé des négociations avec le PSG en vue d’un éventuel transfert. À une année de la fin de son contrat avec le Stade Rennais, le joueur de 28 ans ne serait pas contre l’idée de rejoindre le Champion de France. Mais le club breton n'a pas l'intention de céder aussi facilement son joueur.

Prolongation en vue pour Hamari Traoré au SRFC

Face à la menace permanente du PSG, le Stade Rennais a en effet activé un plan pour sécuriser son latéral droit. Le président rennais Nicolas Holveck, lors d'une interview accordée à Pleine Lucarne, a confirmé le souhaite de son club de prolonger le contrat d’ Hamari Traoré et celui de Faitout Maoussa avec une belle revalorisation salariale à l'appui. Le but de cette manœuvre est de permettre au Stade Rennais de conserver ses deux latéraux sur le long terme, mais aussi de dissuader les éventuels prétendants. Le président du SRFC a d'ailleurs indiqué qu'il reste « optimiste » concernant l’issue de ces deux dossiers. « Les discussions avancent dans le bon sens. On est optimiste sur nos deux latéraux et je pense que ce sont eux qui feront la saison prochaine », a-t-il indiqué. À noter que Faitout Maoussa, tout comme Hamari Traoré, est sous contrat jusqu'en juin 2021. Si leur situation contractuelle n'évolue pas, ils devraient quitter gratuitement le Stade Rennais à l'issue de la saison prochaine.