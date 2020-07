AS Monaco Mercato : Trois nouvelles prolongations à l’ASM

Mercredi, l’AS Monaco a annoncé la prolongation des prêts de trois joueurs. Antonio Barreca, Jordi Mboula et Pelé vont terminer la saison avec les clubs où ils sont prêtés.

L’AS Monaco prolonge les prêts de trois joueurs

Si la saison de l’AS Monaco est déjà terminée, ce n’est pas le cas pour certains joueurs sous contrat avec le club du Rocher. Nombre d’entre eux doivent encore terminer l’exercice en cours avec les clubs où ils ont été prêtés. C’est donc pour leur permettre de terminer la saison que l’ASM a annoncé la prolongation des prêts de certains d’entre eux. Mercredi, le club de la Principauté a ainsi annoncé la prolongation des prêts de trois joueurs actuellement à l’étranger. Le prêt d’Antonio Barreca au Genoa (actuel 17e de Serie A) a donc été étendu jusqu’au 16 août. Jordi Mboula et Pelé, respectivement à Huesca (D2 espagnole) et à Reading (D2 anglaise), y resteront jusqu’au 5 août.

De nombreux mouvements pour l’ASM cet été

Ces prolongations s’inscrivent dans la lignée de celles de Djibril Sidibé et Gil Dias. Le latéral droit tricolore (18 sélections/1 but) est prêté à Everton jusqu’au 26 juillet et l’ailier portugais est prêté à Grenade jusqu’au 31 juillet. Il faudra donc attendre la fin des championnats étrangers pour connaître l’ossature de l’effectif de Robert Moreno la saison prochaine. En attendant ces retours, l’AS Monaco a déjà officialisé le départ de certains joueurs en fin de contrat comme Islam Slimani, Danijel Subasic, Moussa Sylla ou encore Adrien Silva. La direction monégasque souhaitant réduire son effectif, d’autres départs devraient survenir cet été.