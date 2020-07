ASSE Mercato : André Biancarelli à la place de Grange (off)

L’ ASSE tient le successeur de Fabrice Grange. Comme pressenti, c’est André Biancarelli qui a été nommé au poste d’entraineur des gardiens de but de l’AS Saint-Étienne.

ASSE : André Biancarelli nommé entraineur des gardiens de but

Six jours après le départ officiel de Fabrice Grange, l’ASSE a trouvé son remplaçant. Il s’agit d’André Biancarelli, arrivé libre dans le Forez et enrôlé jusqu’en juin 2022, soit pour les deux prochaines saisons. « Ce mercredi, André Biancarelli intègre officiellement le staff technique de Claude Puel au sein duquel il a été nommé entraineur des gardiens. Cet expérimenté technicien s'est engagé pour deux saisons avec le club », a communiqué l’AS Saint-Étienne, sur son site internet. À noter que Fabrice Grange est resté 8 ans en poste à l'ASSE (2012-2020).

Qui est le nouvel entraineur des gardiens de but de l’ASSE ?

André Biancarelli est un ancien gardien de but. Il a fait sa formation à l’AS Porto Vecchio, puis au SEC Bastia. Devenu professionnel, il a été le portier au SC Bastia de 1991 à 1996. Le natif d’Avignon a ensuite défendu les couleurs du FC Metz (1996-2000), puis de l’AS Monaco (2000-2006). Reconverti en entraineur, il a débuté sa carrière de coach des portiers dans la Principauté (2006-2009). Le coach de 50 ans a occupé le même poste au Tours FC (2009-2015), puis au Toulouse FC (2015-2018). André Biancarelli débarque donc à l’ASSE avec ses 12 ans d’expérience au poste d’entraineur de gardien de but.