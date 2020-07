MHSC : Reprise, cet aveu de taille de Dimitry Bertaud

Pressé de reprendre les entraînements après le confinement, Dimitry Bertaud retrouve les difficultés de son métier. Le portier de MHSC a du mal à retrouver ses sensations après trois mois sans sérieuses séances d'entraînement.

Mhsc, une reprise compliquée pour les gardiens ?

Jeune gardien du Montpellier HSC, Dimitry Bertaud éprouve des difficultés à retrouver ses réflexes. « 3 mois sans toucher les gants, ça a été vraiment long », dit-il sur le site du Mhsc. Comme de nombreux joueurs, le gardien de but des Héraultais avait « hâte de reprendre » l’entraînement. Mais Dimitry Bertaud ignorait qu’il « a des repères à remettre en place notamment au niveau des mains et du placement, c’est plus difficile que pour un joueur de champ ». Cette difficulté à se relancer est cependant loin de décourager Dimitry Bertaud. Il se dit déterminé et convaincu d'y arriver. Évoquant le premier jour de la reprise, Dimitry Bertaud a expliqué que la « séance était classique avec une remise en contact avec le sol, des prises de balle simples, histoire de se remettre en jambes ».

Dimitry Bertaud, pur produit du Montpellier HSC

Formé au Montpellier HSC, Dimitry Bertaud a signé son premier contrat professionnel en juin 2017. Une signature qui avait fortement plu à Laurent Nicollin. « C'est une bonne chose pour le club, c'est une bonne chose pour Dimitry. C'est un gamin qui le mérite… il bosse beaucoup, il a progressé. Je suis très heureux que Dimitry signe pro chez nous ! », s’était félicité le président des Pailladins, sans toutefois manquer de prévenir : « Après, à lui de faire son chemin pour arriver au plus haut. » Régulièrement convoqué par Michel Der Zakarian, le portier de 22 ans a remporté la coupe Gambardella en mai 2017 face à l’OM. Il a ensuite été prolongé en janvier 2019 par ses dirigeants. Il est aujourd'hui le gardien N°2 du MHSC.