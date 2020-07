ASSE Mercato : Vagner Dias Gonçalves est arrivé à Metz

Après Franck Honorat, l’ ASSE est sur le point d’annoncer le départ officiel de Vagner Dias Gonçalves. Ce dernier est arrivé en Moselle pour finaliser son transfert avec le FC Metz.

ASSE : Vagner Dias Gonçalves est à Metz pour boucler son transfert

Comme annoncé mardi, le FC Metz avait fait une offre un peu plus relevée à l’ASSE pour le transfert de Vagner Dias Gonçalves. Le journaliste Manu Lonjon évoquait une proposition proche des exigences de l’AS Saint-Étienne. Les Grenats avaient ainsi pris une avance sur leurs concurrents, le FC Lorient et le Stade Brestois. Ce mercredi, Benjamin Monier, journaliste pour Canal +, avance que l’ailier de 24 ans est à Metz pour boucler les derniers détails de son transfert. L’ASSE pourrait toucher près de 3 M€ dans la transaction, plus des bonus à la revente du Cap-Verdien.

Vagner Dias Gonçalves sur un échec à l'ASSE ?

Vagner Dias Gonçalves a été formé à Gil Vicente au Portugal et il y a démarré sa carrière (2014-2016). Il avait fait ensuite un retour dans son pays natal afin de se relancer. Et après une saison (2016-2017) au Cap-Vert, l’attaquant est arrivé libre à l’ASSE l’été 2017. Il n’a pas réussi à s’imposer chez les Verts de l'AS Saint-Étienne. Lors de sa première saison (2017-2018), le natif de Mindelo avait joué 5 matchs. Ne rentant pas dans les plans du staff technique stéphanois, il a passé les deux dernières saisons (2018 à 2020) à l’AS Nancy Lorraine, en prêt, en Ligue 2. Son contrat avec Sainté expire en juin 2021.