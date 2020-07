OM Transfert : La première recrue estivale officialisée

L’ OM vient d’officialiser sa première recrue estivale. Il s’agit de Pape Gueye. En fin de contrat avec Le Havre AC (Ligue 2), le joueur a signé un bail de 4 ans avec l’Olympique de Marseille.

OM : Pape Gueye officialisé

Après le recrutement interne qui a vu la signature du premier contrat professionnel de 6 jeunes talents de la Commanderie, la levée de l'option d'achat d'Alvaro Gonzalez et la prolongation de Dimitri Payet, l’ OM a décidé de passer au recrutement externe. Ciblé pour ses performances avec Le Havre AC cette saison, Pape Gueye s'est engagé mardi matin avec l’Olympique de Marseille. La signature du joueur franco-sénégalais vient d’être officialisée sur le site de l’ OM. Le communiqué du club olympien estime que le milieu défensif « possède les qualités pour s’imposer à son poste : endurance, physique, technique et puissance de frappe ». Enfin, le message annonce que le joueur de 21 ans « a rejoint ses partenaires olympiens en stage au Portugal dans l’après-midi ».

Un accord entre l’ Olympique de Marseille et Watford ?

L’officialisation de Pape Gueye ne manquera pas de susciter des questions. On savait le joueur engagé dans un différend contractuel avec Watford auquel il avait donné son accord l’hiver dernier avant de se rétracter cet été pour tromperie sur le salaire. Selon L’Equipe, le natif de Montreuil a prévenu l’ OM que les Hornets pourraient saisir la justice en cas de signature d’un autre contrat. Mais selon les réflexions d’un juriste spécialiste des ruptures de contrat, l’Olympique de Marseille « ne risque quasiment rien ». Le joueur a rompu son pré-contrat avec les Hornets avant l’entrée en vigueur. Pour le poursuivre en justice, « Watford devrait se préparer à une instruction qui devrait durer au moins un an avant un jugement », a expliqué le spécialiste sur les antennes de RMC Sport avant de prévenir : « Et d’ailleurs, le joueur pourrait alors faire appel devant le TAS et cela prendrait au moins deux ans. En clair pour faciliter les choses, Watford aurait tout intérêt à contacter l’OM pour trouver un petit accord à l’amiable. » Le Daily Mail avait annoncé que l’Olympique de Marseille et le club de Premier League étaient en négociations pour trouver un accord. Cet accord a-t-il été trouvé ?