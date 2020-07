Man City Mercato : Guardiola lève les doutes pour Leroy Sané

A la veille de son choc contre Liverpool, Pep Guardiola s’est de nouveau exprimé sur l’avenir de Leroy Sané. Le technicien espagnol a confirmé que le jeune ailier allait retourner en Allemagne.

Leroy Sané au Bayern, Pep Guardiola confirme

L’avenir de Leroy Sané est désormais scellé. Comme pressenti, l’ailier de 24 ans va rejoindre le Bayern Munich au terme de la saison. Confirmation donnée mercredi par Pep Guardiola. En conférence de presse avant le choc contre Liverpool, le coach de Manchester City a levé les doutes sur le futur de son poulain. « Il va ouvrir un nouveau chapitre dans un club fantastique. Il voulait partir. On aurait aimé qu’il reste, mais il a estimé qu’il serait plus heureux là-bas », a annoncé le technicien catalan. Le coach des Cityzens a indiqué que certains détails restaient à régler pour le transfert de Sané. Selon certaines sources, dont la BBC et Bild, le montant de l’opération s’élèverait à 50 millions d’euros.

Sané et le Bayern, enfin l’heure des retrouvailles ?

Leroy Sané était déjà proche de poser ses valises à Munich l’été dernier. Mais il était finalement resté à Manchester suite à une grave blessure au genou. L’attaquant de 24 ans a passé une saison quasi-blanche à cause de cette blessure. Il n’a disputé que 11 minutes (contre Burnley le 22 juin) cette saison. Cette fois, Manchester City se serait décidé à céder son international allemand (21 sélections/5 buts). L’ancien de Schalke 04 n’ira donc pas au terme de son contrat avec le double champion d’Angleterre. Recruté en 2016, le bail de Sané expire dans un an.