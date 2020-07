Amiens SC Mercato : Après Bodmer et Jallet, 6 autres départs

Relégué en Ligue 2, Amiens SC s’est lancé dans une vaste opération de dégraissage de son effectif. Ainsi, après le clap de fin de Mathieu Bodmer et Christophe Jallet, le club picard a annoncé officiellement le départ de six joueurs.

Amiens SC laisse filer les joueurs en fin de prêt et de contrat

Mathieu Bodmer (37 ans) et Christophe Jallet (36 ans) ont pris leur retraite à Amiens SC cet été. Ce mercredi, le club relégué en Ligue 2 a officialisé leur départ, mais aussi ceux de six joueurs. Fousseni Diabaté (24 ans) retourne ainsi à Leicester City où son contrat court jusqu’en juin 2022. L’attaquant de 24 ans avait été prêté sans option d’achat. Un autre joueur prêté, Arturo Calabresi retourne au Bologne FC en Italie. Tout comme l’attaquant belge Isaac Mbenza reparti à Huddersfield Town FC, après une demi-saison en Picardie, écourtée par l’épidémie de Covid-19. Après quatre saisons à Amiens SC, Quentin Cornette est parti libre et a rejoint le Havre AC en Ligue 2. En fin de contrat depuis le 30 juin, le gardien de but Matthieu Dreyer (31 ans) et le milieu Madih Talal (22 ans) ont aussi quitté Amiens SC, libre de tout engagement.

Amiens SC n'a pas pu obtenir son maintien en Ligue 1

Amiens SC est relégué en Ligue 2 après avoir terminé à la 19e place de Ligue 1, lors de l'exercice 2019-2020 arrêté après 28 journées. Le président Bernard Joannin a contesté la décision de la LFP et de la FFF, mais n'a pas réussi à avoir gain de cause. Le Conseil d'État lui avait pourtant donné un brin d'espoir en demandant aux deux instances de réexaminer la relégation des Amiénois et les Toulousains. Ce qui avait nécessité les votes de l'Assemblée générale de la Ligue et de l’Assemblée fédérale sur le sujet d'une Ligue 1 à 22 clubs, avec évidemment Amiens SC et le Toulouse FC. La LFP avait rejeté la proposition à 74,49 %.