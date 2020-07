LOSC Mercato : Le remplaçant de Victor Osimhen trouvé

Victor Osimhen sur le départ, le LOSC travaille déjà sur sa succession. Pour remplacer le buteur nigérian, le club lillois songerait à s’attacher les services d’une pépite canadienne.

LOSC : Jonathan David visé pour remplacer Victor Osimhen

Le LOSC devra refondre une grande partie de son effectif lors de ce mercato estival. La faute à une belle saison en Ligue 1 qui a permis de mettre en avant de jeunes talents très courtisés sur le marché des transferts. C’est notamment le cas de Victor Osimhen. L’international nigérian a réalisé une excellente première saison en Ligue 1 et s’apprête à rejoindre le SSC Naples pour un transfert qui s’annonce historique à Lille. Les dirigeants lillois attendent un chèque de 80 millions d’euros pour son transfert. Ayant reçu le feu vert de sa direction, Victor Osimhen est actuellement à Naples afin de finaliser les derniers détails de son transfert en Italie. Et même si le joueur de 21 ans n’a pas encore trouvé d’accord avec son futur club, les dirigeants lillois penchent désormais sur sa succession. Pour remplacer le buteur nigérian, le LOSC voudrait recruter Jonathan David de La Gantoise. Selon les informations de La Voix du Nord, le directeur Luis Campos croit beaucoup en la pépite canadienne et voudrait l’attirer dans le Nord cet été.

Un prix déjà fixé pour Jonathan David

Un temps pisté par l’Olympique Lyonnais, Jonathan David pourrait donc découvrir la Ligue 1 la saison prochaine avec le LOSC. L’attaquant canadien de 20 ans a inscrit 23 buts et délivré 8 passes décisives en 40 rencontres (toutes compétitions confondues) cette saison. La direction de La Gantoise ne ferme pas vraiment la porte à son départ. Les dirigeants belges seraient prêts à laisser filer leur pépite contre un chèque de 30 millions d’euros. Reste désormais à savoir si les dirigeants du LOSC seront prêts à répondre favorablement aux exigences de la Gantoise.