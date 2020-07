Angers SCO Mercato : Grosse annonce pour Ludovic Butelle

L’arrivée de Paul Bernardoni modifie la hiérarchie des gardiens de but à Angers. Portier titulaire du SCO, Ludovic Butelle devra désormais se contenter d’un rôle de doublure de l’ancien bordelais. C’est ce qu’a annoncé le directeur sportif angevin, Sébastien Larcier.

Ludovic Butelle désormais remplaçant de Paul Bernardoni

A 37 ans et avec l'arrivée de Paul Bernardoni en provenance des Girondins de Bordeaux, l’avenir de Ludovic Butelle avec Angers aurait pu être remis en question. A un an de l’échéance de son contrat, le gardien de but va tout de même rester mais devra se contenter d’un rôle de remplaçant. Un changement de statut qu’il aurait déjà accepté à en croire Sébastien Larcier. « Pour l’instant, Ludo se positionne dans la peau de numéro 2, il accepte le rôle. Nous voulions être sûrs que ce changement de statut soit accepté et qu’il se mette à fond dans ce rôle et c’est le cas. Donc, il n’y a plus de discussions », a assuré le directeur sportif du SCO.

Un départ à venir au SCO ?

Alors que l’avenir de Ludovic Butelle semble scellé, celui de Danijel Petkovic est désormais en suspens. Arrivé il y a un an en provenance du FC Lorient, le portier monténégrin était la doublure de Butelle la saison dernière. Mais avec le recrutement de Bernardoni, son avenir pourrait s’écrire loin du SCO. Sébastien Larcier annonce d’ailleurs des discussions avec Danijel Petkovic à qui il reste deux ans de contrat. « Il faudra qu’on ait une vraie discussion franche quant à son avenir », a indiqué le dirigeant angevin. Pour Ouest France, la tendance est à un départ du portier de 27 ans.