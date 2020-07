Bordeaux Mercato : Bientôt la fin pour Naoufel Khacef ?

Arrivé en prêt avec option d’achat durant le mercato hivernal, Naoufel Khacef ne devrait pas être conservé par les Girondins. C’est ce qu’a indiqué Frédéric Longuépée, le président bordelais.

Frédéric Longuépée lâche un indice pour Naoufel Khacef

Prêté avec option d’achat aux Girondins en hiver, Naoufel Khacef pourrait quitter Bordeaux cet été. Dans un entretien à Sud Ouest, Frédéric Longuépée a laissé entendre que le latéral algérien devrait quitter le club au scapulaire. « On ne l’a pas vu beaucoup jouer à cause du Covid et sur la base des informations que j’ai eues, il est possible qu’il retourne en Algérie », a confié le président des Girondins. Le défenseur de 22 ans devait évoluer dans un premier temps en National 3 avec la réserve avant de rejoindre l’équipe première. Mais avec l’interruption des compétitions, le joueur prêté par NA Hussein Dey n’a joué que deux rencontres avec les jeunes Girondins. Pas suffisant pour qu’il prétende à une place dans l’effectif de Paulo Sousa.

Khacef, un transfert polémique pour les Girondins ?

Alors que l’avenir de Naoufel Khacef reste à régler, son arrivée à Bordeaux a fait parler ces dernières semaines. Et pour cause, Mehdi Ait Ahmed, qui se présente comme l’agent du joueur, estime avoir été floué par Eduardo Macia. Il reproche au directeur sportif de Bordeaux de l’avoir écarté suite au recrutement du latéral algérien. L’agent a même déposé une plainte contre Eduardo Macia. Le dirigeant espagnol est accusé d’« exercice illégal de la profession d’agent sportif » et « escroquerie en bande organisée ». Des accusations qui agaceraient le dirigeant bordelais selon Sud Ouest.