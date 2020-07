RC Lens Mercato : Un défenseur argentin annoncé en renfort

Le RC Lens poursuit son recrutement et se serait lancé aux trousses d’un défenseur argentin formé à River Plate en Argentine. Les négociations pour son transfert seraient très avancées.

Le RC Lens en négociations avancées pour Facundo Medina ?

Promu en Ligue 1, le RC Lens se renforce pour être au niveau des clubs de l’élite. Les dirigeants du Racing Club ont dégagé les moyens pour recruter cet été. C’est ainsi que l’option d’achat qui accompagnait le prêt de Corentin Jean a été levée et les transferts de Jonathan Clauss, Wuilker Farinez et Loïc Badé ont été possibles. Et ce n’est pas tout ! Les Sang et Or sont en négociation pour le transfert de Gaël Kakuta, l’ailier d’Amiens SC formé à La Gaillette. Parmi les joueurs listés, figure désormais Facundo Medina. Ce dernier est un défenseur de 21 ans qui évolue au CA Talleres en Argentine. Si l’on en croit les informations des médias argentins, relayées par lensois.com, le jeune défenseur est pressenti au RC Lens. D’après la source, il devrait rejoindre le club nordiste contre un montant de près de 6 M€.

Facundo Medina, un international argentin au Racing club ?

Facundo Medina a été formé à River Plate, avant de rejoindre son club actuel, le Club Atlético Talleres. Polyvalent, il peut jouer comme arrière latéral gauche ou central. Le joueur en approche au RC Lens est un international Espoir argentin (6 sélections). Bien avant sa sélection chez les U23, il avait disputé le championnat sud-américain des moins de 20 ans et la Coupe du monde de la même catégorie avec les U20 Albicelestes. Facundo Medina est sous contrat avec le club basé à Cordoba jusqu’en décembre 2021. Selon Transfermarkt, le natif de Buenos Aires vaut 4,5 M€ sur le marché des transferts. La saison dernière, Facundo Medina a fait 17 apparitions pour autant de titularisations dans le championnat de l’élite en Argentine. Il a marqué un but et délivré une passe décisive.