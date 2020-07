Girondins de Bordeaux : Trois chocs au menu pour la reprise

Les Girondins de Bordeaux viennent de détailler le programme de leur préparation estivale. Paulo Sousa et ses hommes ont notamment trois matches à disputer entre juillet et août.

Trois rencontres déjà calées pour les Girondins de Bordeaux

On en sait davantage sur la préparation estivale des Girondins de Bordeaux. Paulo Sousa et ses poulains vont entamer un premier stage de préparation à Dinard le 20 juillet. Cinq jours plus tard les Girondins vont disputer leur premier match post-covid contre le SCO Angers. Bordeaux va débuter le mois d’août avec le derby de l’Atlantique. Les Girondins seront opposés au FC Nantes le 1er août. Trois jours plus tard, le club au scapulaire va disputer le derby de la Garonne en affrontant le Toulouse FC (pensionnaire de Ligue 2 la saison prochaine) le 4 août. Les poulains de Paulo Sousa doivent disputer une dernière rencontre le 8 août pour terminer leur stage en Bretagne. L’adversaire reste pour le moment à déterminer.

Un dernier stage avant la reprise de la Ligue 1

Les Girondins de Bordeaux effectueront un dernier stage dans les Landes à Saint-Paul-Lès-Dax du 10 au 15 août. Un match est au programme lors du dernier jour de préparation. Le club au scapulaire devrait signer son retour en Ligue 1 une semaine plus tard. La LFP espère une reprise de la Ligue 1 Uber Eats le weekend du 22 au 23 août. A noter que Bordeaux a repris les entraînements le 22 juin au Haillan.