Stade de Reims Mercato : Officialisation pour Fraser Hornby

Le Stade de Reims tient un nouveau renfort offensif. Mercredi soir, le club champenois a officialisé l’arrivée de Fraser Hornby (20 ans) en provenance d’Everton.

Fraser Hornby, nouvel attaquant du Stade de Reims

Le Stade de Reims a bouclé deux jolis coups mercredi. En journée, le club champenois a annoncé l’arrivée du latéral gauche belge Thibault De Smet. Quelques heures plus tard, Reims a officialisé la signature de Fraser Hornby. Evoluant au poste d’avant-centre, le géant écossais (1m95) âgé de 20 ans s’est engagé pour les quatre prochaines saisons. L’international U21 (13 sélections/6 buts) arrive en provenance du KV Courtrai (D1 Belge) où il était prêté par Everton. En 14 matches avec la formation belge, Fraser Hornby a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive. Le nouvel attaquant rémois n’a pas de doute quant à sa mission en Ligue 1. « Mon job principal est de marquer donc je me concentre surtout là-dessus », a-t-il déclaré sur le site du club.

Hornby in, Boulaye Dia out ?

L’arrivée de Fraser Hornby ouvre la voie au départ de Boulaye Dia. L’attaquant de 23 ans dispose en effet d’un bon de sortie cet été comme l’a assuré Mathieu Lacour, le directeur général du Stade de Reims. « Si Boulaye Dia a un projet qui l’intéresse, et dans lequel on s’y retrouve, il pourra partir », a indiqué le dirigeant rémois à L’Union. Le meilleur buteur de Reims la saison dernière (7 réalisations) est encore sous contrat jusqu’en 2022. Transfermarkt estime son prix à 4,5 millions d’euros.