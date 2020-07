Amiens SC Mercato : Guirassy, le SRFC abandonne le dossier

Nicolas Holveck avait très clairement déclaré que le SRFC était attiré par Serhou Guirassy pour ce mercato estival. Mais aux dernières nouvelles, le président du Stade Rennais FC semble avoir abandonné la piste menant à l’attaquant d’Amiens SC.

Serhou Guirassy en remplacement de Mbaye Niang ?

Mbaye Niang pourrait quitter le SRFC la saison prochaine. Pour ne pas être pris de court par un départ du buteur sénégalais, les recruteurs rennais visent plusieurs joueurs, dont Serhou Guirassy, auteur de 12 buts en 37 matches toutes compétitions confondues cette saison. Un intérêt révélé par Nicolas Holveck en personne, grand admirateur de l’attaquant amiénois qu’il considère comme un joueur de niveau supérieur à la Ligue Europa. « Oui, il (Serhou Guirassy, ndlr) fait partie des quatre » cibles visées par le Stade Rennais FC, avait récemment reconnu le président breton en conférence de presse. Le dirigeant des Rouge et Noir avait même assuré que « Serhou Guirassy souhaite venir à Rennes. Sa priorité, c’est Rennes ».

Nicolas Holveck en rétropédalage pour l’Amiénois

Le SRFC avait ensuite formulé une offre de 13 millions d’euros pour signer Serhou Guirassy. Mais cette proposition a été refusée par Amiens SC qui réclame 20 millions d’euros avant de céder le joueur de 24 ans. Jugeant ce prix exorbitant pour l’ancien joueur de Cologne, Nicolas Holveck et son staff n’ont plus donné signe de vie depuis plus de 2 semaines. « Nous n'avons pas eu de nouvelles de Rennes depuis quinze jours », a confié une source amiénoise dans les colonnes de L’Equipe.