Vente de l’OM : Le projet Mourad Boudjellal contré par le Qatar

De nouvelles informations filtrent sur la vente de l’OM. L’homme d’affaires français Mourad Boudjellal n’aurait peut-être pas dû faire autant de bruits autour de son projet de racheter l’Olympique de Marseille. BeIN Sport, détenu par le Qatar, mettrait des battons dans les roues à l’homme qui veut débarquer sur le Vieux Port avec des « fonds du Moyen-Orient », de pays rivaux du Qatar, propriétaire de BeIN Sport.

Le Qatar ne voudrait pas des Saoudiens à l’Olympique de Marseille

Mourad Boudjellal s’est positionné comme le possible repreneur de l’Olympique de Marseille si la vente de l’OM venait à être décidée par Frank McCourt. Il a mis en avant un gigantesque projet qui semble faire peur aux propriétaires du PSG, lesquels auraient commencé à lui savonner la planche via BeIN Sport, selon une révélation de La Provence. D’après le quotidien marseillais, les dirigeants du PSG ne voient pas d’un bon oeil une vente de l’OM à des investisseurs saoudiens. Hasni Abidi, le directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe explique que c’est BeIN Sport, appartenant au Qatar, qui met des battons dans les roues de Mourad Boudjellal, l’homme de l’Arabie Saoudite.

Vente de l’OM : BeIN Sport ne veut pas de Mourad Boudjellal à l’OM

Les responsables de groupe de médias « agitent l’incompatibilité, de violer les règles de l’Organisation Mondiale du Commerce » selon ce dernier sur son compte Twitter. Les actuels propriétaires du PSG ont peur de l’arrivée de leur rival régional en France, à la tête d’un club comme l’Olympique de Marseille. Avec les atouts naturels de la formation phocéenne, ils craignent d’être durablement relégués au second rôle en Ligue 1 si les immenses investissements annoncés par Mourad Boudjellal suivaient le rachat du club.

A noter qu'avant de racheter le PSG à Colony Capital, QSI avait ciblé le club phocéen. C'est un homme d'affaires français proche du fonds d'investissement souverain de l’émirat du Qatar ainsi que l'ancien président Nicolas Sarkozy qui auraient déconseillé le choix du club phocéen.