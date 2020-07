SRFC Mercato : Mauvaises nouvelles pour les cibles défensives

Le SRFC vise plusieurs cibles pour se renforcer lors de ce mercato estival. Mais les recruteurs rennais vont avoir des difficultés à attirer les défenseurs centraux inscrits sur leurs tablettes.

SRFC : priorité à la défense centrale

Le SRFC a terminé 3e de Ligue 1 cette saison. Un classement qui permet au club breton de participer aux tours préliminaires de la prochaine Ligue des Champions. Pour faire un bon parcours à cette compétition européenne, Julien Stéphan voudrait que certains secteurs de jeu soient renforcés. La priorité est accordée à la défense, désormais vidée de Jérémy Morel et qui pourrait être suivi par Hamari Traoré, pisté par le PSG. Pour renforcer le secteur, le technicien de 39 ans réclame 2 défenseurs centraux.

Le Stade Rennais FC en difficulté sur ses cibles défensives

Les recruteurs bretons ont arrêté une short list de 4 défenseurs centraux, à savoir Mohammed Salisu (Valladolid), Jhon Lucumi (KRC Genk, D1 belge), Benoît Badiashile (AS Monaco) et Axel Disasi (Stade de Reims). Mais les dernières nouvelles liées à chacune des ces pistes ne sont pas encourageantes. Selon L’Equipe ce jeudi, Southampton, très présent sur la piste menant à Mohammed Salisu, aurait formulé une offre auprès des dirigeants de Valladolid. Une proposition inférieure à la clause libératoire de 12 millions du Ghanéen de 21 ans certes, mais ce dernier continue à privilégier la Premier League par rapport à la Ligue 1. D’où les difficultés pour le SRFC de l’attirer. Les nouvelles ne sont pas plus encourageantes du côté de Jhon Lucumi et de Benoït Badiashile, où le Bayer Leverkusen aurait pris une sérieuse avance. Enfin, les Bretons sont concurrencés pour Axel Disasi par l’AS Monaco et des formations de Premier League. « Monaco et d’autres clubs (anglais) sont toujours là », a annoncé le quotidien sportif avant de s’interroger : « Rennes pourra-t-il s’aligner ? »