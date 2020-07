PSG Mercato : Un accord conclu entre Neymar et ses dirigeants

Neymar est lié jusqu’en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain. Une date de fin de son contrat qui pourrait être écourtée en raison d’un accord conclu entre le Brésilien et les dirigeants parisiens.

PSG : Un départ déjà prevu pour Neymar ?

Après une période d’accalmie, la presse ibérique relance le dossier Neymar. Et pour cause, le crack brésilien n’aurait pas vraiment tiré un trait sur son retour au FC Barcelone. Selon les informations du journal AS, Neymar n’entend pas prolonger son contrat expirant en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, car dans le fond il souhaite retourner au sein de son club de coeur, le Barça. Le joueur de 28 ans aurait fait cette énorme annonce à ses dirigeants qui semblent ouverts à son départ. Le média espagnol révèle en effet que le Paris Saint-Germain aurait conclu un « pacte secret » avec son attaquant. Si le FC Barcelone revient à la charge pour son transfert, le club de la capitale serait désormais prêt à laisser filer son buteur. Cet accord conclu entre les deux parties pourrait donc faciliter un éventuel retour du Ney au Camp Nou. La direction du Paris Saint-Germain aurait néanmoins fixé une condition pour le départ de sa star.

Une condition fixée pour son retour au Barça

La source indique que le Paris Saint-Germain compte récupérer une partie du montant colossal déboursé pour le transfert de Neymar en juillet 2017 (222 millions d'euros). Les dirigeants parisiens réclameraient alors la signature d’un chèque de 170 millions d’euros pour laisser filer le crack brésilien lors de ce mercato estival. Un montant qui semble hors de portée du FC Barcelone, dont la situation financière s’avère délicate.