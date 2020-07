OM Mercato : Le jeune Niels Nkounkou s'engage avec Everton

Pur produit de la Commanderie, Niels Nkounkou a cependant choisi de ne pas signer son premier contrat professionnel avec l’OM, son club de formation. Le jeune latéral gauche s’est engagé avec Everton.

Everton rafle la mise Niels Nkounkou

L’affaire aura duré longtemps avant de rendre son verdict. Après plusieurs semaines de négociations, l’OM a proposé à Niels Nkounkou, libre de tout engagement, de signer son premier contrat professionnel mercredi dernier. Mais la pépite de 19 ans a décliné l’offre et a choisi de commencer sa carrière professionnelle en Premier League. Ainsi, alors qu’il avait le choix entre la Juventus Turin, le RB Leipzig et Everton, le jeune latéral gauche a opté pour le dernier club cité. D’après les informations de Foot Mercato, confirmées par le Times, la perle marseillaise a signé un contrat de 3 ans plus 1 an en option avec les Toffees.

Pourquoi le minot a-t-il recalé l’OM ?

L’Olympique de Marseille a perdu Isaac Lihadji qui devrait bientôt s’engager avec le LOSC. On pouvait donc croire que les dirigeants olympiens avaient tiré les leçons de cet échec. D’ailleurs, ils étaient récemment parvenus à faire signer leur premier contrat à 6 jeunes talents du centre de formation. Pourquoi avoir échoué avec Niels Nkounkou, aligné 14 fois avec la réserve cette saison ? Le minot aurait craint pour son temps de jeu avec l’effectif d’André Villas-Boas. En revanche, les Toffees lui auraient donné l’assurance qu’il deviendra rapidement un titulaire dans l’effectif de Carlo Ancelotti, ce qui lui offrirait plus tard la possibilité d’évoluer avec d’autres écuries plus huppées de Premier League. Un argument auquel la perle défensive se serait montrée très sensible…