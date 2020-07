OL : Garcia juge le retour de Depay et Reine-Adélaïde

L’ OL a explosé l’US Port-Valais (12-0) lors de son premier match amical de préparation. Rudi Gracia a apprécié le niveau de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, de retour de blessure.

OL : Memphis Depay s’offre un quadruplé pour son retour

L’OL a aligné Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde lors de son premier match-test de la préparation estivale mercredi, contre le club suisse de 6e division, US Port-Valais. Les deux joueurs ont ainsi rejoué, six mois après leurs graves blessures. Ils avaient été victimes d’une rupture des ligaments croisés du genou, mi-décembre 2019. À l’occasion de son retour à la compétition, l’attaquant néerlandais s'est offert un quadruplé (2e, 18e, 49e et 73e minute). Lui et le milieu offensif français ont joué le match entièrement.

Le coach de l'OL apprécie les prestations de Memphis Depay et Reine-Adélaïde

Rudi Gracia est satisfait de leur retour sur le terrain, mais aussi de leur prestation. « Il y a beaucoup de satisfactions à l’image des retours à la compétition de Memphis Depay et Reine-Adélaïde », a-t-il jugé sur OLTV. Le capitaine de l’OL et le milieu de terrain de 22 ans « peuvent être des atouts importants », selon le coach des Gones, car ils « ont fait le maximum et ont rassurés ». Rudi Garcia assure « qu’il n’y a aucune appréhension » à avoir pour les deux blessés de retour. « C’est une bonne progression pour eux », a déclaré Rudi Garcia, relativement au rendement de Memphis Depay et Reine-Adélaïde. Notons que le deuxième match amical de l'OL est prévu ce samedi 4 juillet contre l'OGC Nice, au centre d'entrainement de Décines.