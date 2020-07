ASSE Mercato : Vagner Dias Gonçalves s’engage au FC Metz

Comme annoncé mercredi, Vagner Dias Gonçalves a quitté l’ ASSE et s’est engagé avec le FC Metz. Il a signé un bail de quatre saisons avec le club Mosellan.

ASSE : Vagner Dias Gonçalves signe au FC Metz pour 4 ans

L’ASSE a officialisé le transfert de Vagner Dias Gonçalves ce jeudi 2 juillet. Il a été cédé au FC Metz contre un montant non officialisé, mais qui serait proche de 3 M€. « Ce jeudi, l’ASSE et le FC Metz ont conclu un accord pour le transfert définitif de Vagner Dias Gonçalves. L’international cap-verdien s’est engagé jusqu’en 2024 avec le club mosellan », a communiqué l’AS Saint-Étienne, tout en remerciant l’ailier droit « pour son passage » au club ligérien et en lui souhaitant « pleine réussite sous ses nouvelles couleurs ».

3 ans à l'ASSE mais la moitié passée à l'AS Nancy

Vagner Dias Gonçalves avait rejoint l’ASSE l’été 2017, après un passage à Gil Vicente, au Portugal. Mais au bout d'une saison et demie chez les Verts, il n’est pas parvenu à se faire une place au sein de l’équipe professionnelle. Le joueur de 24 ans a plus joué avec la réserve avant d’être prêté à l’AS Nancy-Lorraine en janvier 2019. Après un premier contrat de six mois, il a été prêté une deuxième fois au club de Ligue 2 pour une saison entière (2019-2020). Vagner Dias Gonçalves a inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en 15 journées avec l’ASNL en championnat et a été élu meilleur joueur du club par les supporters, après l’arrêt de la Ligue 2 en raison de l’épidémie de Covid-19.