SRFC Mercato : Camavinga, Maurice enterre le Real Madrid

Courtisan le plus déterminé d’Eduardo Camavinga pour ce mercato estival, le Real Madrid devra pourtant se résoudre à oublier la piste menant au joueur du SRFC. Florian Maurice a envoyé un message clair aux Madrilènes.

Stade Rennais FC : pas de départ d’Eduardo Camavinga cet été

Brillant avec le SRFC cette saison, Eduardo Camavinga s’est fait remarquer par plusieurs grosses écuries européennes. Mais c’est le Real Madrid qui est le plus chaud pour signer le prodige du Stade Rennais FC lors de ce mercato estival. Grand admirateur du jeune milieu défensif breton de 17 ans, l’entraîneur Zinedine Zidane voudrait en faire la doublure puis le successeur de Casemiro, seul titulaire à ce poste dans l’effectif madrilène. Mais le coach des Merengue gagnerait à ravaler désormais son intérêt pour Eduardo Camavinga. Invité récemment sur les antennes de RMC Sport, Florian Maurice a déclaré que « c’est clair, ce joueur-là doit faire partie du projet du Stade Rennais pour la saison à venir ». Le nouveau directeur sportif des Rouge et Noir a assuré que même s’il recevait « 80 millions d'euros du Real Madrid… Ce serait quand même non », avant de conclure : « Il est important pour lui qu’il puisse continuer avec le Stade Rennais. […] De notre côté, on n'a aucune intention de le laisser partir. » Le Real Madrid est désormais fixé.

Une pile de dossiers déjà présents sur le bureau de Florian Maurice

Le nouveau responsable du SRFC a ensuite évoqué les autres dossiers qui l’attendaient déjà. Martin Terrier, joueur de l’OL, est visé pour renforcer le secteur offensif. « Terrier ? Oui, ça fait partie des joueurs qui ont été identifiés à ce poste-là… il fait partie des cibles déjà identifiées de longue date... L’intérêt du Stade Rennais ne date pas d’aujourd’hui », a expliqué le responsable breton. En défense, « Mohammed Salisu fait partie des priorités » et les recruteurs rennais sont « toujours en contact avec le club et l'entourage du joueur » ghanéen de 21 ans. Benoît Badiashile (AS Monaco) est également « un joueur qui fait partie d'une liste de noms » ciblés par le SRFC. Enfin, Mbaye Niang fait partie « des joueurs ambitieux, qui ont envie de voir ailleurs », mais « ce seront des discussions qu'on aura avec lui ».