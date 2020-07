OL Mercato : Théo Ndicka et Lucas Margueron cédés (Off)

Jean-Michel Aulas a annoncé plusieurs départs de l’ OL cet été. Et Juninho est passé à l’action en mettant à la porte Théo Ndicka Matam et Lucas Margueron.

L'OL se sépare de Ndicka et Margueron, sans toucher d'indemnité

L’OL s’est séparé de deux joueurs de la réserve qui ne peuvent pas prétendre jouer dans l’équipe professionnelle. Il s’agit de l’arrière gauche Théo Ndicka Matam (20 ans) prêté à Bourg-en-Bresse la saison dernière et du gardien de but Lucas Margueron (19 ans). Le premier s’est engagé avec le club belge à Ostende jusqu’en juin 2023 et le deuxième a signé au Clermont Foot (Ligue 2). Dans son communiqué officiel, l’OL précise que le départ des deux jeunes joueurs a été conclu sans indemnité de transfert. Toutefois, l’Olympique Lyonnais percevra « un intéressement de 30 % du montant d’un futur transfert » de Théo Ndicka et Lucas Margueron.

Le dégraissage en marche à l'OL

Le président Jean-Michel Aulas avait déclaré que l’OL « va faire des choix, car le club a plus de 30 joueurs » dans son effectif professionnel. Du coup, l’opération dégraissage a été lancée par Juninho avec le transfert de Yann Kitala (22 ans) au FC Sochaux en Ligue 2. Mercredi, c’était au tour d’Amine Gouiri de quitter Lyon. L’attaquant formé à l’académie du club rhodanien a été transféré à l’OGC Nice pour 7 M€. Si Théo Ndicka et Lucas Margueron ont été poussés dehors, ce n’est pas le cas de Pierre Kalulu. En fin de contrat aspirant, ce dernier a préféré partir librement, alors que l’OL lui proposait un premier contrat professionnel. Le défenseur de 20 ans devrait s’engager avec l’AC Milan.