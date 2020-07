Mercato PSG : Une piste à Chelsea pour remplacer Thiago Silva

Ce n'est plus un secret, Thiago Silva ne défendra pas les couleurs du PSG la saison prochaine. Pour sa succession, le club de la capitale pourrait piocher à Chelsea.

PSG : Un défenseur de Chelsea pour remplacer Thiago Silva ?

À la recherche d'un nouveau défenseur central en vue de compenser le futur départ de Thiago Silva, le PSG multiplie les pistes, sans réussite pour le moment. Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines du côté du PSG, allant de Kalidou Koulibaly (Naples) à Nikola Milenković (Florentina) en passant par Lucas Hernandez (Bayerrn Munich). Mais une nouvelle piste serait à l'étude du côté du Paris SG. Téléfoot révèle que le club parisien pourrait piocher du côté de Chelsea, puisque le PSG se serait vu proposer les services de Kurt Zouma. Outre ses qualités défensives, le central de 25 ans connait très bien la Ligue 1 et son profil serait apprécié par Thomas Tuchel. Mais le dossier n’a pas beaucoup avancé.

Chelsea ne s’oppose pas à son départ

À noter que Kurt Zouma traverse actuellement une situation compliquée à Chelsea. Il n’a disputé aucun match avec les Blues depuis la reprise du championnat. N'étant plus indispensable au sein du club londonien, l’ancien Stéphanois se cherche donc un second souffle et voudrait retourner en Ligue 1 la saison prochaine. Du côté de Chelsea, on ne ferme pas la porte à son départ. En quête de liquidité pour financer son mercato estival, Chelsea voudrait se débarrasser de lui cet été. Les Blues attendraient une offre avoisinant les 30 millions d’euros pour son transfert.