OL : Match amical, Tino Kadewere a marqué des points

Après la large victoire de l’ OL sur l’US Port-Valais (12-0), Rudi Garcia a livré ses impressions sur la prestation de Tino Kadewere, la recrue débarquée du Havre AC.

Rudi Garcia satisfait de l'efficacité de Tino Kadewere

Tino Kadewere a joué son premier match avec l’OL mercredi contre US Port-Valais. Comme Memphis Depay, l’attaquant arrivé à l’Olympique Lyonnais cet été a inscrit un quadruplé (5e, 22e, 27e et 32e minute). Aligné en pointe en l’absence du buteur et N°1 au poste Moussa Dembélé, l’avant-centre zimbabwéen a joué tout le match, aidé offensivement par Jeff Reine-Adélaïde, Karl Toko-Ekambi et évidemment le capitaine Memphis Depay. Et Rudi Garcia a été impressionné par l’efficacité de Tino Kadewere, même si l’adversaire n’était pas de la taille de Lyon. « Il y a beaucoup de satisfactions à l’image de Tino … », s'est réjoui l’entraineur de l’OL sur OLTV, après la large victoire de son équipe sur le modeste club de 6e division suisse. L’attaquant de 24 ans a également été satisfait de sa prestation. « Je suis très heureux de ce premier match. C’est bien de commencer de cette façon. Il faut continuer », a-t-il confié, avant de rassurer sur sa complicité avec ses coéquipiers. « On commence à trouver des automatismes », a rassuré la recrue lyonnaise.

Tino Kadewere, un buteur confirmé à l'OL ?

Tino Kadewere a joué en Ligue 2 avec le Havre AC pendant deux saisons (2018-2020) et a été performant surtout lors du deuxième exercice. La première année, il a marqué 6 buts et offert 5 passes décisives en 26 apparitions. La saison dernière, le natif d’Hararé a fini meilleur buteur de la Ligue 2, avec 20 réalisations et 4 passes décisives, en 24 matchs disputés. Des statistiques rassurantes pour l’OL, vu son investissement. En effet, Jean-Michel Aulas a déboursé 12 M€ (hors bonus) pour recruter Tino Kadewere en janvier 2020 mais l'avait laissé au HAC jusqu’à la fin de la saison.