AS Monaco Mercato : Youssouf Fofana vers l’OGC Nice ?

L’AS Monaco pourrait perdre l’un de ses milieux de terrain lors de ce mercato estival. Youssouf Fofana, auteur d’une bonne saison en Ligue 1, intéresserait l’OGC Nice.

AS Monaco : Youssouf Fofana visé par l’OGC Nice ?

L’AS Monaco devrait connaitre un mercato très mouvementé cet été. Et pour cause, le club de la Principauté ambitionne de se séparer de plusieurs joueurs afin de rééquilibrer ses comptes en cette période de crise sanitaire. Parmi les joueurs susceptibles d’être vendus par l’AS Monaco, on retrouve principalement Wissam Ben Yedder qui conserve une belle cote sur le marché des transferts. Mais Youssouf Fofana pourrait également entrer dans la stratégie de trading de l’AS Monaco. Manu Lonjon, spécialiste des transferts, révèle en effet que Youssouf Fofana tient une touche en Ligue 1. L’OGC Nice s’intéresserait de très près à son profil. Le Gym aurait coché son nom en vue de renforcer son entrejeu la saison prochaine. Mais le Monégasque n’est pas le seul milieu de terrain visé par les Aiglons.

D’autres joueurs pistés par le Gym

Le journaliste indique que l’OGC Nice continue de prospecter en France. La formation entrainée par Patrick Vieira s’intéresserait également à Ibrahima Diallo du Stade Brestois. Le milieu défensif a disputé 22 rencontres cette saison à Brest et dispose d’un bon de sortie.