OL : Parti à Dijon, Coupet accuse les dirigeants lyonnais

Parti de l’ OL en mai pour signer au Dijon FCO, Grégory Coupet est revenu sur son départ de Lyon. Il pointe un doigt accusateur sur les dirigeants du club rhodanien.

OL : Grégory Coupet avoue avoir été poussé dehors

Grégory Coupet a quitté l’OL après deux saisons au poste d’entraineur des gardiens de but de l’équipe professionnelle. Lors de sa première conférence de presse en Bourgogne ce jeudi, le technicien de 47 ans a donné les raisons de son départ de l’Olympique Lyonnais. Il avoue qu’il n’a eu personne en face avec qui évoquer la question de son avenir, alors que son contrat expirait le 30 juin 2020. Il avait pourtant tenté d’en parler avec Juninho, mais en vain. « J’avais demandé depuis février d'avoir un rendez-vous en face à face. Il n'y a pas eu moyen d'en avoir un. Durant le confinement, j'essayais d'avoir des nouvelles. Toujours pas », a rappelé Grégory Coupet pour expliquer le refus des responsables de l’OL de le rencontrer pour parler de son futur. Même dès le déconfinement le 11 mai, il affirme avoir transmis un message à Juninho, pour lui dire que ce serait l'occasion de tenir une réunion tripartite avec Rudi Garcia, mais il n’a pas eu de réponse. « J’ai envoyé un mail à "Juni" avec en copie Rudi Garcia et Vincent Ponsot (directeur juridique), et je n'ai eu aucune nouvelle des trois », a révélé l’ancien portier. Du coup, il a pris la décision de partir. Grégory Coupet assure qu’il « ne demandait pourtant pas d'augmentation », mais juste « si son aventure à l’OL continuait ou pas ».

Grégory Coupet se dit heureux au Dijon FCO

Le natif de Puy-en-Velay s'est engagé avec le Dijon FCO le 20 mai, jusqu'en juin 2022, soit pour deux saisons. Il se dit heureux en Côte-d'Or et sans rancoeurs envers Lyon. « Je n'ai pas d'amertume, car grâce à eux je suis ici (au DFCO) et super heureux », a lâché Grégory Coupet. Pour mémoire, l’ancien gardien de but avait été coach des portiers de l’équipe réserve lyonnais en 2016, après sa reconversion. Il avait ensuite succédé à Joël Bats dans le staff technique de l’équipe professionnelle, en 2018.