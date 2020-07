Amiens SC : Nouveau recours devant le Conseil d’État

Malgré le vote de la LFP et de la FFF, Amiens SC n’est toujours pas d’accord avec la décision de sa relégation en Ligue 2. Ce jeudi, le club déclare qu’il a déposé un nouveau recours devant le Conseil d'État.

Amiens SC a déposé des recours en référé-suspension devant le Conseil d'État

Bernard Joannin, le président d’Amiens SC, avait annoncé un deuxième recours devant le Conseil d’État, après les votes de l’assemblée générale de la LFP et de l’assemblée fédérale contre une Ligue 1 à 22 clubs. Et il a joint l’acte à la parole ce jeudi 2 juillet. Le dirigeant du club picard a annoncé dans un communiqué officiel que le recours en référé a été lancé. « Compte tenu du non-respect par la LFP de l'injonction du juge des référés du Conseil d'État du 9 juin 2020 de revoir le format du Championnat de Ligue 1 pour la saison 2020-2021, et du manque d'impartialité de la LFP dans le réexamen de ce dossier, l'Amiens SC a déposé des recours en référé-suspension et au fond devant le Conseil d'État », a écrit Bernard Joannin. Ce dernier est même confiant pour l'issue de sa requête. Il assure qu'Amiens SC « reste plus que jamais déterminé à faire valoir ses droits et à participer pleinement au championnat de Ligue 1 la saison prochaine ».

Amiens SC refusé en Ligue 1 par la majorité des clubs professionnels

Pour rappel, le Conseil d’État avait demandé à la Ligue et la FFF de réexaminer la question du format de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Mais la proposition de 22 clubs dans l’élite, en maintenant les Amiénois et les Toulousains, a été rejetée à 74,49 % par l’assemblée générale de la LFP. Quelques jours plus tard, l’assemblée fédérale a confirmé la Ligue 1 à 20 clubs, sans Amiens SC et Toulouse FC. Notons que les deux clubs ont été relégués en Ligue 2 suite au classement définitif établi par la LFP lors de la proclamation officielle de la fin de la saison 2019-2020, le 30 avril 2020, en raison du Covid-19. Mais contrairement au Téfécé qui a finalement accepté son sort, le club picard continue de se battre.