OGC Nice Mercato : Patrick Vieira attend d’autres recrues

Présent en conférence de presse ce jeudi, Patrick Vieira s’est exprimé sur les cinq premières recrues estivales de l’OGC Nice. L’entraineur niçois a également fait savoir qu’il s’attendait à de nouvelles recrues supplémentaires cet été.

OGC Nice : Patrick Vieira s’exprime sur le recrutement

L’OGC Nice se montre très actif lors de ce mercato estival. Le club azuréen a déjà bouclé la signature de cinq nouveaux joueurs que sont Robson Bambu, Flavius Daniliuc, Morgan Schneiderlin, Hassane Kamara et Amine Gouiri. Présent en conférence de presse, Patrice Vieira a salué le travail de la cellule de recrutement des Aiglons. « La cellule a très bien travaillé. Avoir autant de recrues c’était l’objectif fixé avec Julien Fournier et c’est de bon augure », a déclaré le coach niçois devant la presse. Et Patrice Vieira en dira un peu plus sur la suite du mercato niçois.

OGC Nice : Patrick Vieira attend un ou deux attaquants

Le Champion du monde 1998 a en effet fait savoir qu’il ne se contentera pas de ces cinq arrivées. Le coach des Aiglons s’attend à une ou deux nouvelles recrues offensives. « On a suffisamment de joueurs en défense (…) On a identifié le profil de joueurs offensifs et on discute pour voir s’il y a la possibilité d'en faire venir un ou deux », a-t-il déclaré. Le message est clair, le Gym compte désormais renforcer son secteur offensif.