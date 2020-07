OM Mercato : Eyraud nomme enfin le Head of business (Off.)

Après le départ d’Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud a créé deux nouveaux postes dans l’organigramme de l’ OM, à savoir le « Head of football » et le « Head of business ». Si le premier n’a pas encore été déniché, le second vient d’être nommé.

OM : Hugues Ouvrard nommé Head of business

Jacques-Henri Eyraud veut redonner à l’OM son rayonnement d’autant. Pour le président de l’Olympique de Marseille, cette ambition passe par une réorganisation de l’organigramme du club. Ainsi, de nouveaux postes ont été créés, à savoir le « Head of football » et le « Head of business ». Il fallait maintenant trouver les hommes compétents pour les occuper. Si la presse a largement rendu compte des démarches des dirigeants marseillais pour trouver le « Head of football », c’est pourtant le « Head of business » qui vient d’être nommé. Il s’agit de Hugues Ouvrard, ex-responsable de Microsoft et d’Electronic Arts. « C'est un immense honneur et une grande fierté de rejoindre l'OM comme Directeur Général en charge de l’ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football. Les équipes de l'OM et les supporters peuvent compter sur mon implication totale ! », a annoncé le concerné sur Twitter.

A quand le Head of football ?

Censé remplacer numériquement Andoni Zubizarreta, l’oiseau rare n’a pas encore été trouvé. Si Olivier Pickeu, ancien manager général du SCO Angers, a rapidement été présenté comme le grand favori, il serait désormais sérieusement concurrencé par des candidats étrangers comme l'ancien Barcelonais Pep Segura. Mais l’ OM doit s’activer pour trouver son directeur du football. Le mercato estival franco-français bat déjà son plein et le mercato international va ouvrir ses portes dans quelques semaines.