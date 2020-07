FC Nantes Mercato : Pedro Chirivella justifie sa signature

Pedro Chirivella a officiellement été présenté par le FC Nantes ce jeudi. Le milieu de terrain espagnol a dévoilé les raisons de son arrivée chez les Canaris. Un choix qui sonne comme une évidence.

Pedro Chirivella sort les raisons de son arrivée à Nantes

Le FC Nantes n’a pas attendu l’ouverture du mercato international pour faire ses emplettes. Le FCN a présenté l’Espagnol Pedro Chirivella, l’une de ses recrues estivales. Le milieu de terrain s’est engagé pour trois ans avec les Canaris. Devant la presse, le joueur âgé de 23 ans a justifié son départ de Liverpool. Pour le nouveau nantais, c’est « le moment pour lui de grandir en tant que joueur et en tant qu’homme ». Raison pour laquelle il a choisi le FC Nantes dont il est admiratif de l’entraîneur. « L’une des principales raisons (de sa venue), c’est la manière de jouer du coach (Christian) Gourcuff », a admis Pedro Chirivella. A noter que les Reds ont tenté un dernier coup tordu en proposant une prolongation de contrat à Chirivella.

Le FC Nantes, la meilleure option pour Chirivella

Mais l’Espagnol en fin de contrat a décidé de franchir un cap dans sa carrière. Surtout que depuis son arrivée à Anfield en 2013 il n’a disputé que 11 rencontres avec l’équipe première. Il a enchaîné les prêts entre Go Ahead Eagles (D2 Néerlandaise), Willem II (Eredivisie) et Extremadura (D2 Espagnole). Refuser l’offre de Liverpool apparaissait donc comme une évidence pour un joueur en quête de temps de jeu. « J’avais une offre de prolongation de Liverpool. Mais pour moi, il était temps de me lancer dans une nouvelle aventure, d’où ma signature au FC Nantes », a expliqué le milieu de terrain.