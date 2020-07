Bordeaux Mercato : Girondins, Paulo Sousa annonce son départ

Selon les révélations de RMC Sport, Paulo Sousa a décidé de quitter les Girondins de Bordeaux où le projet avec le groupe américain King Street est désormais flou.

Bordeaux : Paulo Sousa informe ses joueurs de son départ

Arrivé à Bordeaux en mars 2019, Paulo Sousa quitte déjà les Girondins. Il a annoncé son départ à ses joueurs, d’après les informations de la radio. Les Girondins ne vont pas bien sur le plan sportif car ils ont terminé à la 12e place de la Ligue 1 la saison dernière. Sur le plan extrasportif, le club est en pleine crise avec ses supporters ultras et l’entraineur a des relations tendues avec le président délégué Frédéric Longuépée. Sans oublier les difficultés financières du club au scapulaire depuis le retrait officiel de l’autre actionnaire, GACP, en décembre 2019. Et tout cet environnement délétère a sans doute poussé le technicien portugais à claquer la porte. À en croire le média, Paulo Sousa « s’est dit trop fatigué par les difficultés du projet et par le changement de cap de la part des dirigeants ».

Paulo Sousa, un bilan négatif chez les Girondins de Bordeaux

Le coach de 49 ans avait succédé à Ricardo Gomes le 8 mars 2019, après le court intérim d’Éric Bedouet. Il a disputé un total de 42 matchs avec Bordeaux. Il a enregistré 13 victoires, 12 nuls et 17 défaites, soit 51 points pris en championnat. Un bilan négatif qui peut se justifier par l'instabilité chez les Marine et Blanc ces dernières saisons. À noter que Paulo Sousa avait demandé des renforts aux dirigeants bordelais, lors du mercato estival dernier, mais sans suite favorable. « On a besoin de recruter. J'attends d’avoir un effectif de qualité pour pouvoir rivaliser du mieux possible avec les autres équipes », avait-il lancé.