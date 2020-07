Stade de Reims Mercato : L’AS Monaco en pole pour Axel Disasi

Proche de perdre plusieurs éléments de sa défense, l’AS Monaco aurait jeté son dévolu sur Axel Disasi, joueur du Stade de Reims, pour rajeunir et renforcer le secteur la saison prochaine. Les recruteurs monégasques auraient même déjà rencontré l’entourage du défenseur central rémois.

La défense, priorité de l’AS Monaco

L’AS Monaco a fini 9e de Ligue 1 cette saison. Une place très peu habituelle pour les Monégasques comparé aux 5 dernières saisons. Pour les responsables asémistes, ce classement s’explique largement par les grosses insuffisances défensives constatées cette saison en raison du vieillissement de Kamil Glik (32 ans), de l'essoufflement de Jemerson et des limites techniques de Maripan. D’où le besoin de rajeunir et de renforcer la défense. Les recruteurs monégasques ont déjà commencé le travail l’hiver dernier avec la signature de Harisson Marcelin (ex-Auxerre) et de Strahinja Pavlovic (recruté au Partizan Belgrade puis prêté dans la foulée jusqu’en fin de saison). Cet été, le secteur devrait encore être renforcé. A cet effet, les noms de Diego Llorente (Real Sociedad) et Axel Disasi ont été cochés sur les tablettes de l’AS Monaco. Selon L’Equipe, les recruteurs du club de la Principauté ont récemment rencontré l’entourage du défenseur central champenois de 22 ans pour envisager un transfert cet été. Une opération pour laquelle les dirigeants du Stade de Reims, qui ont accordé un bon de sortie au joueur, réclament 15 millions d’euros.

Les Monégasques concurrencés pour Axel Disasi

Mais pour l’AS Monaco, l’affaire est encore loin d’être dans la poche. Axel Disasi est également convoité par le Stade Rennais et des clubs de Premier League (Southampton, Wolverhampton), désireux d’écourter son contrat, valable jusqu’en juin 2021. Une concurrence qui annonce un mercato mouvementé pour l’ancien du Paris FC.