AC Milan Mercato : Zlatan Ibrahimovic vers un retour en Suède

Zlatan Ibrahimovic vit sans doute ses dernières semaines à l’AC Milan. Selon les informations de Sky Sport Italia, le géant suédois devrait quitter le club italien à l’issue de la saison. Il pourrait faire son retour en Suède.

Zlatan Ibrahimovic prêt à quitter l’AC Milan ?

L’aventure de Zlatan Ibrahimovic à l’AC Milan touche à sa fin. Selon les informations de Sky Sport Italia, le buteur suédois ne serait pas ouvert à l’idée de prolonger son contrat avec les Rossoneris. Il devrait donc quitter le club italien à l’issue de la saison. Une décision non officielle du joueur de 38 ans qui suscite diverses interrogations sur son avenir. Zlatan Ibrahimovic tentera-t-il un nouveau pari sous d’autres cieux ou va-t-il raccrocher les crampons cet été ? La source indique que l’ancien buteur du PSG a une idée précise en tête. Il voudrait terminer sa carrière en Suède, plus précisément à Hammarby, club dont il est co-propriétaire.

Son remplaçant déjà trouvé ?

De retour à l’AC Milan en janvier dernier pour une pige de six mois, Zlatan Ibrahimovic a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en 11 rencontres. Il devrait se tourner vers un nouveau challenge la saison prochaine. Du côté de Milan, on s’active également pour trouver son successeur. Pour succéder à « Ibra », les Rossoneri envisageraient de recruter Arkadiusz Milik, le buteur du Napoli.