Toulouse FC Mercato : Déjà la fin pour Wesley Saïd au TFC ?

Avec sa relégation en Ligue 2, le Toulouse FC va perdre bon nombre d’éléments cet été. Arrivé au Téfécé il y a un an, Wesley Saïd souhaiterait déjà quitter le club de la Ville rose.

Wesley Saïd sur le départ au Toulouse FC ?

Le Toulouse FC s’apprête à perdre nombre de ses éléments cet été. La relégation du Téfécé en Ligue 2 y est en partie pour quelque chose. Recruté lors du dernier mercato estival, Wesley Saïd devrait s’ajouter à la liste des départs du TFC. Selon L’Equipe, l’ancien attaquant du Dijon FCO souhaiterait quitter Toulouse. L’ailier de 25 ans ne se verrait pas évoluer en deuxième division la saison prochaine. Il faut dire que Wesley Saïd, à qui il reste trois ans de contrat, affiche un bilan famélique pour sa première saison en Haute-Garonne. Avec 2 buts et une passe décisive en 23 matches, le joueur formé au Stade Rennais n’a pas été d’un apport considérable pour le maintien du Téfécé.

Un énième départ enregistré au Téfécé

Alors que les velléités de départ de Wesley Saïd sont révélées, le Toulouse FC a enregistré un nouveau départ jeudi. Quentin Boisgard s’est engagé pour quatre saisons avec le FC Lorient, champion de Ligue 2 et futur pensionnaire de Ligue 1. Le milieu de 23 ans emboîte le pas à ses anciens coéquipiers Baptiste Reynet (Nîmes Olympique) et Corentin Jean (RC Lens) qui vont aussi rester dans l’élite. Chose que voudrait également faire Wesley Saïd, recrue la plus chère de l’histoire de Toulouse. Olivier Sadran avait déboursé 8 millions d’euros pour s’attacher ses services il y a un an. Reste maintenant à savoir si le président toulousain pourra rentrer dans ses frais en cas de vente de Saïd.