LOSC Mercato : Après Lihadji, une autre recrue officialisée

Le LOSC a véritablement commencé son marché estival. Après l’annonce de l’arrivée d’Isaac Lihadji, le Lille OSC a officialisé la signature d’Usman Simbakoli en provenance du SCO Angers.

Direction le LOSC pour le titi du SCO Usman Simbakoli

Ce jeudi, le LOSC a enregistré deux nouvelles signatures. Lille a d’abord confirmé l’arrivée d’Isaac Lihadji. En fin de contrat à l’OM, l’ailier de 18 ans a signé son premier contrat professionnel avec le club nordiste. Quelques heures après cette officialisation, le Lille OSC a annoncé la signature d’Usman Simbakoli. Contrairement au titi marseillais, le jeune attaquant va évoluer dans un premier temps avec la réserve lilloise. L’attaquant de 19 ans va « poursuivre son apprentissage et continuer de développer son important potentiel », précise d’ailleurs Lille dans son communiqué. Usman Simbakoli arrive en provenance du SCO Angers. Club avec lequel il a terminé champion chez les U19 et décroché la qualification pour la prochaine édition de la Youth League.

D’autres attaquants attendus à Lille

Alors que Lihadji et Simbakoli rejoignent le LOSC, il faut dire que d’autres attaquants pourraient débarquer dans le Nord. Et pour cause, Christophe Galtier est sur le point de perdre deux buteurs. Recruté l’été dernier, Victor Osimhen devrait poser ses valises à Naples. L’attaquant nigérian sort d’une bonne saison avec 18 buts et 6 passes décisives. Des performances qui n’ont pas laissé indifférents le club italien et d’autres écuries européennes. Comme le Nigérian, Loïc Rémy devrait également évoluer en Serie A la saison prochaine. En fin de contrat, l’attaquant de 33 ans devrait s’engager avec Benevento pour les trois prochaines saisons. Deux départs qu’il faudra donc combler chez les Dogues.