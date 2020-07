OGC Nice Mercato : Vieira, son avis sur les premières recrues

Patrick Vieira, le coach de l’ OGC Nice, a livré ses impressions sur les cinq premières recrues estivales des Aiglons, lors de leur présentation à la presse, ce jeudi.

OGC Nice : Le profil de Bambu correspond à la philosophie du Gym

L’OGC Nice a recruté 5 joueurs depuis l’ouverture officielle du mercato estival en France, le 8 juin. Robson Bambu (22 ans), Hassane Kamara (26 ans), Flavius Daniliuc (19 ans), Morgan Schneiderlin (milieu de terrain de 30 ans) et Amine Gouiri (20 ans) ont rejoint le Gym. Patrick Vieira a apprécié le profil et souligné les forces des 5 recrues. Selon ce dernier, « Robson Bambu était suivi depuis longtemps sur les deux dernières années ». Le défenseur central brésilien « a pris beaucoup de maturité et franchi des paliers », si l’on en croit l'entraineur de l'OGC Nice. « Il est agressif, va vite et est capable de ressortir le ballon de derrière ce qui est important dans notre philosophie de jeu », a-t-il souligné ensuite.

Hassane Kamara arrive pour combler un vide

Recruté au Stade de Reims, Hassane Kamara vient renforcer le secteur gauche de la défense du Gym, dépourvu la saison dernière selon les explications du patron du staff technique niçois : « Stanley Nsoki et Malang Sarr jouaient à ce poste qui n’était pas le leur et on recherchait un arrière gauche capable de nous apporter plus sur la phase offensive », a-t-il fait savoir. Le défenseur latéral gauche arrivé de Reims « est capable de redoubler les efforts, attaquer les espaces, demander le ballon dans la profondeur et il a de grandes qualités techniques » d’après Patrick Vieira.

Vieira loue l'exploit des recruteurs de l'OGC Nice pour Daniliuc

Le profil de Flavius Daniliuc plait assez au technicien de 44 ans. « C’est un joueur très à l’aise avec le ballon. Il anticipe beaucoup avec une bonne lecture du jeu », a-t-il noté. En effet, le défenseur central autrichien est polyvalent. Il a joué au milieu de terrain quand il était plus jeune, ce qui lui donne une certaine facilité technique pour ressortir les ballons. « Aller chercher un jeune comme lui au Bayern Munich et réussir à le convaincre de signer à l’OGC Nice mérite d’être salué », a déclaré le coach du Gym.

Schneiderlin, la grande satisfaction de Patrick Vieira

Passé par Southampton, Manchester United et Everton, Morgan Schneiderlin a débarqué avec sa grande expérience du haut niveau. Il va certainement inspirer les jeunes joueurs du club azuréen. « C’est un exemple et je suis très content de l’avoir au club. Il va faire partie de ces leaders sur qui je compte beaucoup et qui va devoir prendre des responsabilités pour guider l’équipe », a annoncé Patrick Vieira. Dernière recrue en date des Niçois, Amine Gouiri devrait être complémentaire en attaque avec Kasper Dolberg, selon son nouveau coach. L’international Espoirs Tricolore transféré de l’OL « a du talent et énormément de qualités ». Polyvalent, l’avant-centre est capable de jouer sur le côté, en deuxième attaquant, d’être un des relayeurs derrière Kasper Dolberg », a souligné l'entraineur des Aiglons.