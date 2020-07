LOSC Mercato : Deux nouveaux joueurs ont signé (officiel)

Le LOSC poursuit son recrutement en vue de la saison prochaine. Après la récente signature d’Isaac Lihadji, le club lillois vient d’officialiser l’arrivée de jeunes joueurs.

LOSC : Deux nouvelles pépites débarquent à Lille !

Le LOSC poursuit son recrutement basé sur de jeunes joueurs à fort potentiel. Le club de Lille s’est récemment attaché les services d’Isaac Lihadji en provenance de l’Olympique de Marseille. Le milieu offensif de 18 ans a rejoint le club nordiste en tant que joueur gratuit. Un joli coup pour les Lillois qui n’ont pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Le club vient en effet d’accueillir deux nouveaux jeunes joueurs dans ses rangs.

Mamadou Simbakoli et Pedro Capemba sont Lillois !

Usman Mamadou Simbakoli a quitté Angers SCO et s’est officiellement engagé avec le LOSC. « Lille OSC annonce aujourd’hui la signature du jeune attaquant français, Usman Simbakoli (...), cet attaquant de surface doué devant le but rejoint le groupe Pro 2 du LOSC pour y poursuivre son apprentissage et continuer de développer son important potentiel », peut-on lire dans le communiqué du club. L’attaquant de 19 ans a été Champion de France des moins de 19 ans et a été l’un des grands artisans de la qualification du SCO pour la prochaine édition de la Youth League. Suivi depuis plusieurs mois par le LOSC, Osvaldo Pedro Capemba, plus connu sous le nom de « Capita », a également posé ses valises dans le Nord. Le milieu offensif de 18 ans rejoint les Dogues en provenance de Trofense (D3 portugaise).