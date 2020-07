Transfert Man City : le Bayern Munich officialise Leroy Sané

Annoncé au Bayern Munich, Leroy Sané a bien signé avec le club allemand. Le club a publié sur sa version arabe l’annonce de la signature de son nouveau joueur avant de tout effacer. Petit problème, les médias européens avaient déjà récupéré les images de l’annonce, rendant caduc le rétropédalage du champion d’Allemagne.

Le Bayern Munich annonce Leroy Sané par erreur

Leroy Sané n’est plus joueur de Manchester City. Son entraîneur Pep Guardiola au club anglais a été le premier à évoquer son départ au Bayern Munich. Le club allemand et le joueur avaient un accord datant d'un moment déjà. Au mercato hivernal passé, des rumeurs faisaient état de ce probable transfert de Leroy Sané vers le Bayern Munich. Ces informations considérées à l'époque comme de simples rumeurs n’auront pas été infondées. Le joueur a effectivement rejoint le club comme le démontre l’erreur des dirigeants de cette formation ce jeudi 2 juillet 2020. A un an de la fin de son contrat avec Manchester City, le gaucher a fait son retour dans son pays. Il n'était pas dans le groupe de son club qui a affronté Liverpool, le champion d'Angleterre, ce jeudi. Les Skyblues se sont imposés 4-0 face aux Reds sans la moindre ombre du néo-Bavarois.

Combien coûte le transfert de Leroy Sané au Bayern Munich ?

En effet, sur sa version arabe de son site internet, le Bayern Munich a rendu officielle l’arrivée de Leroy Sané sous ses couleurs. Le transfert de l’ailier gauche de 24 ans est estimé à 50 millions d’euros. Engagé avec Manchester City depuis 2016, il a signé avec le club de son pays ce mercredi après la visite médicale préalable à son engagement. C’est justement les images de cette visite médicale sur les installations du club allemand qui accompagnaient l’annonce supprimée quelques minutes plus tard. Le problème, c’est que plusieurs médias avaient déjà capté l’annonce ainsi que l’image d’illustration de la publication. Petit fait confirmatif de l’information, le profil Wikipedia de Leroy Sané affiche le nom du Bayern Munich comme étant son nouveau club.