PSG : Icardi dément avoir fait la demande contre Cavani

Edinson Cavani n’est plus joueur du PSG depuis le 30 juin passé. Une polémique, impliquant Mauro Icardi l’attaquant argentin du club de la capitale, est née avec le départ du meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. L’ancien sociétaire de l’Inter Milan dément la curieuse demande qui lui est prêtée bien qu’il n’y ferme pas la porte.

Comment Edinson Cavani a quitté le PSG ?

Arrivé au Paris Saint-Germain contre 64 millions d’euros le 16 juillet 2013, Edinson Cavani a fait ses valises. L’attaquant sud-américain est arrivé au bout de son contrat avec le PSG qui n’a pas souhaité lui offrir un autre bail. Le passage du joueur au PSG est marqué par ses nombreux buts inscrits pour le club de la capitale. Il a décroché le titre honorifique de meilleur buteur de l’histoire du club francilien grâce à ses 200 buts inscrits en 301 matchs. Malgré cette grosse performance, le buteur est parti non sans avoir refusé une offre jugée ridicule par son entourage, à savoir une prolongation de son contrat juste pour deux mois, histoire de continuer à aider le club jusqu’à la fin de la Ligue des Champions. Il a refusé, craignant une blessure qui viendrait compromettre son possible engagement avec un de ses nombreux prétendants.

La polémique Icardi au départ de Edinson Cavani

Tout juste le départ de l’Uruguayen acté que Mauro Icardi fait la Une des médias. Le numéro 18 du maillot du Paris Saint-Germain aurait réclamé le numéro 9 de Edinson Cavani. La rumeur de cette demande a fait le tour des réseaux sociaux et a trainé avec elle des réactions désapprouvées des fans du club et de Edinson Cavani. Face à la proportion que prend cette affaire, Icardi n’a eu d’autres choix que de démentir. Il a confié au quotidien Le Parisien n’avoir jamais demandé le numéro 9 de Cavani. « Le n°9, je n'en ai pas parlé avec le club. Je vais terminer la saison avec le n°18, on verra la saison prochaine ». Alors que certains préfèrent un retrait du numéro d'Edinson Cavani des numéros parisiens pour ce qu'il a fait au club, l'Argentin ne semble pas opposé à l'idée de le récupérer dès la saison prochaine.