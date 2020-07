Transfert PSG : Neymar, offre difficile à refuser du Barça

L'actualité transfert PSG se réchauffe avec le cas Neymar. Le brésilien est toujours dans le viseur du Barça. Les dirigeants espagnols espèrent un transfert de l’attaquant polyvalent du Paris Saint-Germain et seraient en train de préparer une offre difficile à refuser pour l’avoir cet été.

Transfert PSG, ce que propose le Barça contre Neymar

C’est du FC Barcelone que Neymar avait signé au PSG. Le club de la capitale française s’était contenté de l’accord du joueur avant de payer 222 millions d’euros correspondants à sa clause libératoire au FC Barcelone. Fâchés et surpris par cette folie financière du Paris SG, mais surtout impuissants, les dirigeants catalans ont complètement perdu le sommeil. Depuis, plus un mercato ne passe sans qu’ils ne cherchent à le faire retourner dans leur club. Encore cet été, alors que Neymar a dit son bonheur de vivre à Paris, le FC Barcelone envisage de faire une offre à ses actuels propriétaires. Ainsi, selon la chaine Cuatro, le FC Barcelone va proposer Antoine Griezmann et Philippe Coutinho pour récupérer Neymar en échange.

Transfert PSG : le problème avec l’offre du FC Barcelone

Cette offre, si elle arrivait sur la table des dirigeants du Paris Saint-Germain, pourrait donner à réfléchir. Cependant, Neymar reste une star mondialement connue, ce que ne sont ni Antoine Griezmann ni Philippe Coutinho. Le PSG pourrait donc aussi continuer de s’agripper à son joueur qu’il avait refusé de céder déjà l’été dernier. À noter que le brésilien a aussi parfois montré des signes d’une envie de retourner au Barça, ce qui d'une part rend sa situation complètement imprévisible. En cet été où la vente de l’OM aux Saoudiens occupe l’actualité, les Qataris propriétaires du Paris Saint-Germain ne devraient pas prendre de risques de se faire reléguer au second rang en championnat si l'écurie phocéenne était effectivement rachetée par ses actuels courtisans.