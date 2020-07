OL Mercato : l'Olympique Lyonnais perd encore un milieu

C’est la dégression de l’effectif de l’ OL ce mercato estival. Plusieurs jeunes du club s’en vont à l’image de Paul Devarrewaere qui pourrait quitter l’Olympique Lyonnais pour le Stade Brestois dans les prochaines heures.

OL Mercato : Paul Devarrewaere à Brest aujourd'hui ?

L’ OL connait un exode de ses jeunes joueurs ce mercato estival. Alors qu’il vient d’officialiser les départs de Théo Ndicka (20 ans) à Ostende et de Lucas Margueron (19 ans) à Clermont Foot, un autre de ses jeunes est en train de faire ses valises pour Brest. Selon les dernières informations croisées de L'Équipe et Foot Mercato, le jeune milieu de terrain défensif, international U16 et U17 tricolore, va signer un contrat avec le club breton. Passé joueur professionnel la saison passée, Paul Devarrewaere n’a disputé aucun match avec l’équipe de Rudi Garcia. Le joueur de 21 ans va donc aller chercher du temps de jeu au Stade Brestois pour la saison prochaine.

Combien coûte le transfert de Paul Devarrewaere au Stade Brestois ?

Selon Foot Mercato, l’ OL pourrait laisser Paul Devarrewaere quitter ses rangs gratuitement. Le natif de Dijon ne rapportera de l’argent au club de Jean-Michel Aulas que s’il est revendu à un autre club. Aucun détail n'a cependant été dévoilé sur le pourcentage que va toucher l’Olympique Lyonnais à la revente de son ancien milieu de terrain formé par son centre de formation.