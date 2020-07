OM : Niels Nkounkou poussé à Everton par leur proposition

Libre de tout contrat, Niels Nkounkou a quitté l’OM, son club formateur, pour signer son premier contrat professionnel avec Everton. Outre l’aspect sportif, le jeune latéral gauche a été contraint de faire ce choix pour exprimer son désaccord avec l’offre de l’Olympique de Marseille.

Niels Nkounkou à Everton pour le projet sportif

A la différence de 6 autres jeunes de la Commanderie qui ont accepté de signer leur premier contrat professionnel avec l’OM, Niels Nkounkou a choisi de s’engager avec Everton. Dans des propos confiés à Foot Mercato, l’agent du jeune latéral gauche a expliqué que ce choix était purement sportif. Yvan Le Mée craignait pour le temps de jeu de son poulain puisque l’OM a déjà « Amavi, Rocchia, Sakai, Sarr et même Khaoui qui ont joué au poste de latéral gauche », avant de déclarer qu’il « considère donc que les chances de Niels de jouer à l’OM sont minces ». L’agent a même rappelé que « Marseille cherche un latéral gauche pour concurrencer Amavi » la saison prochaine. « C’est la raison pour laquelle nous avons choisi Everton », a conclu Yvan Le Mée, séduit par la « possibilité… aujourd’hui plus forte pour Niels d’être sur le terrain à Everton qu’à l’OM » et par Carlo Ancelotti qui « peut en faire un top joueur ».

Une mauvaise offre de l’OM au minot ?

Le prodige de 19 ans a fait un choix fort en décidant de quitter son club formateur pour s’engager ailleurs. Selon Yvan Le Mée, en plus de l’aspect sportif, ce choix s’explique par l’offre inacceptable de l’Olympique de Marseille qui leur « demandait de signer et de partir en prêt ». Une proposition refusée par le joueur et son clan, jugeant qu’elle « n’avait donc aucun intérêt ».