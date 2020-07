Barça Mercato : Zidane est contre un départ de Messi

Selon la presse espagnole, Lionel Messi envisage de quitter le FC Barcelone l’été prochain. Une rumeur grandissante qui a fait réagir Zinedine Zidane. L’entraineur du Real Madrid espère que le génie argentin décidera de poursuivre son aventure au sein du club catalan.

Lionel Messi au Barça, l’histoire d’amour touche à sa fin

Lionel Messi ne le cache plus, il veut retrouver un FC Barcelone plus compétitif afin de « remporter la Ligue des Champions » et entrer un peu plus dans l’histoire. Mais force est de constater que le FC Barcelone n'arrive plus à dominer sur la scène européenne et marque le pas en Championnat. Les Catalans ont été tenus en échec par l’Atletico Madrid (2-2) et offrent ainsi au Real Madrid de creuser l’écart en tête de la Liga. La formation madrilène compte désormais quatre points d’avance sur le Barça à cinq journées de la fin du championnat. Cette série d’échecs commence sérieusement à agacer Lionel Messi, qui n’exclut plus un départ du FC Barcelone. Selon les informations de Cadena SER, le sextuple Ballon d’Or a mis fin aux négociations concernant la prolongation de son bail jusqu’en 2023. La Pulga, dépitée par les décisions de ses dirigeants, voudrait désormais quitter le FC Barcelone à l’issue de son contrat expirant le 30 juin 2021.

Zidane ne souhaite pas un départ de Lionel Messi

Interrogé en conférence de presse, Zinedine Zidane s’est exprimé sur un éventuel départ de Lionel Messi. L’entraineur du Real Madrid espère que « Léo » restera un joueur du FC Barcelone jusqu’à la fin de sa carrière. « Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais nous, on ne souhaite pas son départ. Aujourd'hui il est dans cette Liga, et on veut avoir les meilleurs dans cette Liga », a-t-il déclaré. Pour le moment, le génie argentin est loin d’un départ du FC Barcelone. Mais les prochaines élections par la présidence du club prévues en 2021 devraient certainement peser dans son choix final.