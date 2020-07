ASSE Mercato : Vagner Dias justifie sa signature au FC Metz

Vagner Dias Gonçalves n’est plus un joueur de l’ASSE, il fait partie du FC Metz depuis jeudi. Il s’est engagé avec le club mosellan pour quatre ans et a justifié son choix messin, dans L’Est Républicain.

Vagner Dias Gonçalves balancé au FC Metz par son agent

Après une saison et demie en prêt à l’AS Nancy-Lorraine, Vagner Dias Gonçalves ne reviendra pas à l’ASSE. Il a rejoint officiellement le FC Metz, jusqu'en juin 2024. Revenu sur son transfert, l’ailier révèle que c’est son agent qui a décidé de le faire signer chez les Grenats, bien que le projet du club l’intéressait également. Derrière, il y avait évidemment l’intérêt du club à la Croix de Lorraine pour le joueur qui a brillé en Ligue 2 avec le voisin, l’ASNL. « Il y a aussi le fait que le FC Metz et l’AS Saint-Étienne s'entendent bien et le bon projet pour moi », a souligné Dias Gonçalves, dans le journal régional.

Vagner Dias se réjouit de l'opportunité de jouer en Ligue 1

Finalement, le Cap-Verdien se réjouit parce que l’ASSE a accepté l'offre des Messins. Ce qui lui donne l’opportunité de jouer en Ligue 1. « C'était ma priorité de jouer dans l'élite, je pense que c'est le moment de jouer au plus haut niveau », a-t-il conclu. Pour rappel, Vagner Dias Gonçalves avait rejoint les Verts l'été 2017, après un passage à Gil Vicente au Portugal, entre 2013 et 2016. Il n'a joué que 6 matchs avec l'équipe professionnelle de l'AS Saint-Étienne en trois ans.