OGC Nice Mercato : Lotomba, prochaine recrue des Aiglons ?

Jeudi, l’ OGC Nice a présenté ses cinq recrues estivales. Pour autant, le mercato niçois est encore loin d’être terminé. Le défenseur Jordan Lotomba pourrait prochainement poser ses valises en Côte d’Azur.

L’ OGC Nice intéressé par Jordan Lotomba

Avec cinq signatures, l’ OGC Nice a débuté son mercato estival sur des chapeaux de roue. Le Gym ne compte pas s’arrêter là. Après les arrivées des défenseurs Robson Bambu, Hassane Kamara et Flavius Daniliuc, la direction du club veut encore renforcer ce secteur de jeu. D’après Nice-Matin, le club azuréen aurait des vues sur Jordan Lotomba. Arrière droit âgé de 21 ans, il évolue actuellement aux Young Boys Berne. Au club depuis trois ans, le latéral entre dans la dernière année de son contrat cet été. Le site spécialisé Transfermarkt estime sa valeur marchande à 4 millions d’euros. Un montant à la portée des Aiglons.

Lotomba, future doublure de Youcef Atal ?

D’après le quotidien régional, l’ OGC Nice et les Young Boys Berne seraient proches de trouver un accord pour Jordan Lotomba. Le latéral a disputé 28 matches cette saison et délivré deux passes décisives avec l’actuel deuxième du championnat suisse. En cas de venue à Nice, l’international U21 suisse (9 sélections/1 but) deviendrait la doublure de Youcef Atal. Jean-Pierre Rivère, le président niçois, a déjà fermé la porte à un départ d’Atal. Après une saison plombée par une grave blessure au genou, l’Algérien devrait retrouver sa place de titulaire chez les Aiglons. Le champion d’Afrique n’a disputé que 14 matches pour un but et deux passes décisives. La saison de Youcef Atal s’est arrêtée le 7 décembre lors d’une victoire (4-1) contre le FC Metz.